Oroscopo del Corriere, le previsioni e tutti i segni di oggi giovedì 31 marzo 2022

30 marzo 2022 a

a

a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di giovedì 31 marzo 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

È il momento migliore per dialogare e ammettere le proprie colpe. Basta accusare gli altri, soprattutto se non hanno commesso errori evidenti.

TORO

Vi sentirete stanchi e demotivati e ciò potrebbe portare strascichi negativi anche sull’amore. Ricordate che un sorriso può essere gratificante.

GEMELLI

Oggi a causa dei pianeti avversi non riuscirete a esprimere i vostri sentimenti. Cercate di prenderne consapevolezza e di cambiare la rotta.

Balotelli allo scoperto sui social con Francesca Monti. Parole d'amore, il post è un annuncio di matrimonio?

CANCRO

Il vostro ascendente oggi sarà davvero molto forte sulla persona del cuore. Vi attendono momenti intensi e indimenticabili da vivere insieme.

LEONE

Le stelle sono al vostro fianco e vi donano serenità in una giornata piuttosto piena di impegni. Brillantezza e doti comunicative non vi mancano.

VERGINE

In questo momento risultate sensibili e vulnerabili per prendere una decisione saggia e ragionata. Fate affidamento a persone vicine.

BILANCIA

In arrivo una valanga di novità inattese e contrastanti. Per questo sarete in balia di un mix di sensazioni tra gioia e tristezza che vi stordirà.

x LaPresse La delusione degli azzurri Il ct Mancini sconsolato Il gol decisivo: Donnarumma non ci arriva L'esultanza della Macedonia 1 / 7

SCORPIONE

Dedicatevi del tempo libero per occuparvi di ciò che più vi aggrada e vi interessa. È la scelta migliore per rigenerare soprattutto la testa.

SAGITTARIO

Oggi si potrebbe muovere qualcosa in merito al vostro futuro. Avrete la calma necessaria per discutere di ciò che all'inizio sembrava irrilevante.

CAPRICORNO

È utile trovare un momento da trascorrere all’aria aperta per ricaricare corpo e mente: non chiudetevi in casa, potrebbe nuocere anche alla salute.

ACQUARIO

Senso di oppressione e voglia di evasione saranno prevalenti nel corso della giornata. Le energie sono al di sotto del livello di tranquillità.

PESCI

Chiedere aiuto a una persona amica e fidata non è da perdenti o da deboli. Imparate ad aprirvi e a confidare di più le vostre preoccupazioni.

Anna Safroncik, la fuga del padre da Kiev: "Lui non voleva andare via"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.