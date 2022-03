Balotelli allo scoperto con Francesca Monti: parole d'amore, il post è un annuncio di matrimonio?

30 marzo 2022 a

“L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre” questa la dedica di Mario Balotelli alla sua nuova dolce metà, Francesca Monti, in un post su Instagram corredato da una foto che ritrae la coppia abbracciata. Un messaggio in parte criptico ma c'è chi vede dietro a questa dichiarazione d'amore un annuncio di matrimonio. Sarà davvero così? Lo scopriremo probabilmente nelle prossime settimane.

L'attaccante - attualmente in forza alla squadra turca Adana Demirspor - era tornato nell'orbita della Nazionale: Mancini infatti lo aveva convocato per uno stage a fine gennaio per poi decidere di non convocarlo per il play offa che ha visto successivamente l'Italia clamorosamente sconfitta dalla Macedonia. Balo - che in Turchia sotto la cura di Montella ha ritrovato con costanza la via della rete, 10 gol in 28 partite - evidentemente non è stato considerato abbastanza in forma e utile alla causa. L'ex attaccante di Inter, Manchester City, Milan e Nizza, si consola dunque nella vita privata.

Ma chi è Francesca Monti? Originaria di Fermo, nelle Marche, Francesca - 23 anni - lavorerebbe come cameriera presso il Tucano's Beach, sulla costa adriatica, nella zona di Civitanova. Nel suo chiacchierato passato sentimentale Balotelli ha avuto una storia d'amore con Raffaella Fico, con la quale ha avuto Pia, nel 2012, mentre nel 2017 è nato Lion, avuto con Clelia Carleen. Nel mezzo anche una rumorosa storia con Dayane Mello, mediaticamente parlando riesplosa durante lo scorso GF Vip.

