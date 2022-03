Oroscopo del Corriere, le previsioni e tutti i segni di oggi domenica 27 marzo 2022

26 marzo 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di domenica 27 marzo 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE

La giornata di oggi si prospetta malinconica, pur senza tante complicazioni. Lo stato d'animo non è quello giusto per fare baldoria.

TORO

Il buonumore arriva inaspettatamente, magari per un messaggio ricevuto, o per qualunque dolce visione tu abbia avuto nei sogni.

GEMELLI

Resti così tanto tempo incollato al telefono, che a volte dimentichi che fuori c'è una vita da vivere. Non lamentarti se il mondo va avanti.

CANCRO

Ci sono delle perplessità che condizionano la giornata. Riguardano te stesso più che gli altri: devi capire cos'è che vuoi, qualcosa ti turba.

LEONE

Il mondo è così pieno di colori, che a volte può capitare di finire persino nella zona... grigia: non rammaricarti, pensa soltanto a te.

VERGINE

Vorresti sentirti più amato oggi, perché è proprio l'affetto ciò che ti manca in modo evidente. Sarà per questo che avrai voglia di riposare.

BILANCIA

Oggi ricorderai i momenti più belli della tua vita: basterà per farti felice. La voglia di condivisione ti porterà a una socialità più accentuata.

SCORPIONE

Non puoi desiderare di meglio che svegliarti e fare ciò che vuoi: oggi sarai dell'umore giusto per affrontare la giornata con grande energia.

SAGITTARIO

Le energie non sono quelle dei giorni migliori e non ti consentono di strafare. Ma non ti scoraggerai pur avvertendo un po' di stanchezza.

CAPRICORNO

La giornata potrebbe rivelarsi stancante ma divertente: non sottrarti a nessun impegno, vedrai che qualunque cosa tu faccia ti darà giovamento.

ACQUARIO

Oggi potresti avere così tante cose da fare da perdere la testa. La cosa bella è ti piaceranno tutte: non preoccuparti se sarai stanco.

PESCI

Oggi vorresti dedicarti solo a te stesso e a profonde riflessioni, ma rischi di tralasciare le relazioni con i membri della tua famiglia.

