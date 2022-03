In Veneto è nato un gatto a sei zampe: "Forse si è fuso con un gemello siamese"

25 marzo 2022 a

Un gatto con sei zampe. Così è nato un micio bizzarro, rifiutato dalla mamma-gatta ma soccorso con tempismo dalla sinergia creatasi tra il proprietario, il veterinario e l'Enpa. Così il gattino avrà una possibilità. La nascita è accaduta a Conegliano, in provincia di Treviso. Il gattino nato con la malformazione adesso ha una gatta-balia. "I proprietari sono venuti da me, temevano che morisse perché la gatta lo aveva rifiutato. Ne ha partoriti quattro, uno è morto, un altro è sparito e questo lo aveva lasciato da parte. Per questo mi hanno chiesto aiuto" ha spiegato il veterinario, Marco Martini, all'edizione veneta del Corriere della Sera.

Il suo futuro è molto incerto "vista la malformazione e i pochi giorni di vita, il destino del micio al momento non si può prevedere. Sono casi rari, la malformazione potrebbe essere stata provocata dalla fusione con un gemello siamese" ha spiegato ancora il veterinario. Le anomalie che mettono in dubbio la sua vita sono legate - oltre alle sei zampe, che potrebbero impedirgli di camminare - a un addome molto rigonfio che potrebbe indicare la presenza di organi in più. Probabilmente dovrà affrontare una serie di interventi chirurgici.

Al momento, infatti, non è possibile procedere con gli esami diagnostici che chiarirebbero il quadro clinico: "È troppo piccolo, deve crescere perché si possa procedere con una Tac, per questo ho chiesto aiuto all’Enpa per trovare una mamma gatta" ha spiegato il veterinario. Un appello subito accolto dall’Enpa che ha il gattile a Conegliano e che ha lanciato la richiesta sul suo profilo Facebook: "Siamo riusciti a trovare a Padova una gatta che ha da poco partorito" spiegano dall'Enpa. Il micio è stato chiamato Eni come il cane a sei zampe della compagnia energetica.

