Oroscopo del Corriere, le previsioni e tutti i segni di oggi martedì 22 marzo 2022

22 marzo 2022 a

a

a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di martedì 22 marzo 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Vi state tenendo dentro tanti pensieri che, invece, vorreste urlare al mondo intero. Fatelo! Non dovete sempre mantenere la facciata!

TORO: Nei prossimi giorni dovrete affrontare numerose sfide, in particolare a livello sentimentale. Cercate di lasciare da parte l’irrazionalità.

GEMELLI: Rinunciare a qualcosa o a qualcuno non è mai semplice. Ma spesso è la soluzione migliore, se si vuole andare avanti con la propria vita.

Blind, il rapper perugino a L'Isola dei Famosi: "Mi metto in gioco, ma resto un cantante"



CANCRO: Se vi trovate in una situazione di caos, non complicatela ulteriormente. Ragionate in maniera semplice e provate ad uscirne.

LEONE: A volte scegliere l’opzione più facile è solo un modo di ammettere la propria insicurezza. Abbiate il coraggio di fare la scelta migliore.

VERGINE: Commettere degli errori è normale. Accettare le conseguenze e affrontarle di petto è sinonimo di maturità e responsabilità.

BILANCIA: Siete abbastanza stanchi, di recente. Avreste davvero bisogno di una pausa ad effetto e di ricominciare a badare di più a voi stessi.

Alvin, chi è la moglie Kali Wilkes: carriera e vita privata dell'inviato de L'Isola dei Famosi



SCORPIONE: Lontani da ciò che vi ha fatto soffrire di più, ultimamente, avete ritrovato voi stessi e la vostra serenità. Continuate così, ne gioverete ancora!

SAGITTARIO: Chi può essere più importante del vostro partner in amore? Nessuno, per persone romantiche come voi. Eppure avete delle incertezze.

CAPRICORNO: Ci sono cose che non cambiano mai, anche dopo tanti tentativi e tanta fatica versata. In questi casi bisogna essere determinati.

ACQUARIO: Legarvi a persone che vi hanno già fatto del male non è proprio la scelta migliore che si possa fare: valutate meglio d’ora in poi.

PESCI: Stanno riaffiorando alla mente alcuni ricordi lontani che da tempo avevate chiuso nel dimenticatoio. Che sia ora di un ritorno al passato?

Eurovision Song Contest, i conduttori saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. L'annuncio a Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.