Oroscopo del Corriere, le previsioni e tutti i segni di oggi sabato 19 marzo 2022

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di sabato 19 marzo 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Parlare di sentimenti può non essere facile, soprattutto se siete reduci da qualche delusione. È l’unico modo, però, per uscire dall’impasse.

TORO: Allontanandovi da tutto ciò che è superfluo potrete tornare ad essere più sereni. Dedicate questi giorni alle persone che contano.

GEMELLI: Il fascino e il magnetismo che vi contraddistinguono attirano verso di voi chiunque vogliate. Nonostante questo, vi sentirete soli.

CANCRO: Non c’è nulla di male nel voler fare progetti a lungo termine con il vostro partner. Però è essenziale accertarsi che il desiderio sia reciproco.

LEONE: Il coraggio sarà la vostra arma più preziosa se deciderete di intraprendere quelle strade che ai più sembrano rischiose. Forza!

VERGINE: La troppa gelosia non porta da nessuna parte. Se avete qualcosa da dire al partner è meglio parlare apertamente e non rimuginare.

BILANCIA: Se vi mostrate un po’ freddi il partner potrebbe sospettare di voi. Non c’è nulla di male nell’avere altri interessi, ma bisogna essere sinceri.

SCORPIONE: Siete molto esigenti e questo non aiuta i vostri rapporti affettivi. Gli amici e il partner potrebbero risentirsi di alcune vostre richieste.

SAGITTARIO: I ritmi monotoni sono stancanti. Un po’ di trasgressione non guasta se siete intenzionati a mettere pepe nel rapporto amoroso.

CAPRICORNO: Il vostro carattere solitario e individualista spesso vi attira le critiche dei colleghi e del partner. Meglio ammorbidire i vostri spigoli.

ACQUARIO: Trovare il lato positivo delle cose può farvi digerire alcune situazioni che nel passato vi hanno dato parecchio filo da torcere.

PESCI: Sarete coccolati dal partner e queste attenzioni vi tireranno su il morale, che oggi potrebbe risentire di alcune situazioni un po’ stressanti.

