Meteo, perché in Italia il cielo è giallo e arancione? Ecco la spiegazione del fenomeno

16 marzo 2022 a

I più attenti avranno già notato come il cielo, in alcune zone d'Italia, assuma una colorazione diversa dal solito, tendente al giallo/arancione. Per ora il fenomeno è comparso nel nord Italia, zona Alpi, e in Sardegna, ma nelle prossime ore è atteso anche nel resto della Penisola. Il motivo? La sabbia del deserto.

Come riporta il sito 3bmeteo.com, infatti, a causa del massiccio trasporto di sabbia prelevata sul Sahara dalle forti correnti di Scirocco, che soffiano dal deserto algerino fin sull'Europa sud-occidentale, i cieli si stanno tingendo di questi colori diversi dal solito e classico azzurro, per diffusione della luce da parte della sabbia, e in alcuni casi quasi di rosso come su gran parte di Spagna e Francia. Il fenomeno, spiega l'esperto Edoardo Ferrara, nelle prossime 48 ore interesserà non solo il Nord e la terra dei quattro Mori, ma anche il resto dell'Italia, che si prepara a questa atmosfera marziana seppur con concentrazione minore. In caso di pioggia, prevista soprattutto a Sud, a cadere dal cielo sarà anche la sabbia.

Le temperature, grazie al vento caldo, rimarranno primaverili fino al weekend, quando l'alta pressione si alleggerirà per lasciare spazio a delle correnti orientali che richiameranno di nuovo aria fredda proveniente dai Balcani.

