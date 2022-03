Oroscopo del Corriere, le previsioni e tutti i segni di oggi mercoledì 16 marzo 2022

15 marzo 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di mercoledì 16 marzo 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Guardate al futuro con maggiore ottimismo. Solo in questo modo riuscirete ad affrontare col giusto spirito le sfida davanti a voi questo mese.

TORO: La giornata non inizia nel migliore dei modi, ma il partner saprà sorprendervi e così vi dimenticherete di tutte le preoccupazioni.

GEMELLI: Avere incontrato una persona che non vedevate da tanto tempo e questo ha smosso qualcosa in voi. Organizzate allora un appuntamento.

CANCRO: Non siete gli unici ad avere avuto dei problemi dal punto di vista familiare nell’ultimo periodo. Se avete bisogno, confrontatevi con gli amici.

LEONE: In questi giorni incontrerete alcune persone che proveranno a mettervi in difficoltà. Usate tutta la vostra scaltrezza per uscirne al meglio.

VERGINE: Avreste voglia di fare un viaggio e staccare un po’ la spina. Visto il periodo, potrebbe essere sufficiente anche un piccolo weekend fuoriporta.

BILANCIA: Avete lasciato andare una persona che stava da sempre al vostro fianco. Se ora siete pentiti, adoperatevi per cambiare le cose.

SCORPIONE: Siate più ragionevoli in queste settimane di metà marzo provate a concedere una chance a chi già ha commesso degli errori ai vostri occhi.

SAGITTARIO: Siete molto più disponibili ultimamente nei confronti delle altre persone, per questo le vostre relazioni stanno decisamente migliorando.

CAPRICORNO: Non scordatevi mai di puntare in alto, nonostante le difficoltà che potreste incontrare. Solo così potrete raggiungere i vostri sogni.

ACQUARIO: Se una persona appena conosciuta vi suscita interesse, approfondite la sua conoscenza, seguendo ciò che vi dice il vostro infallibile l’istinto.

PESCI: Non tutto può andare sempre come previsto. Siate pronti ad aggiustare il tiro se un vostro progetto non prende la piega aspettata.

