Scuola, studenti: troppo stress da interrogazioni. Il sondaggio Uds chiede più attenzione al benessere psicologico

Pietro De Leo 15 marzo 2022

a

a

Tensione da compito in classe, serve lo psicologo. Nel pandemonio di un dibattito sull’educazione oramai costellato da punte surreali e molto meno da quel che servirebbe (un serio confronto sul merito, sui livelli di competenze, sulla qualità dell’insegnamento) plana uno studio realizzato dall’associazione di sinistra Unione degli Studenti. Su 3651 interpellati, 9 su 10 affermano di provare ansia e stress per la valutazione scolastica. Per l’83% di loro poi, una valutazione orienta l’umore per il resto della giornata. Il 63% degli studenti afferma di aver avuto attacchi di ansia, di panico e di vomito prima di interrogazioni o verifiche scritte. Secondo l’inchiesta, inoltre, gli studenti lamentano scarsa attenzione al benessere psicologico all’interno della scuola. Alt. Un conto è quest’ultima notazione, certamente vera. Ben altro conto è metterla in correlazione con il primo blocco. La tensione prima di una interrogazione o di un compito in classe, infatti, è parte legittima del percorso educativo. Tutti, o quasi, hanno provato fifa blu almeno una volta prima di una prova, altri magari hanno dato di stomaco. E non è certo un’anomalia.

Lo è, semmai, quello slancio ideologico di certa pedagogia progressista, che vorrebbe concepire la scuola come un percorso in pianura senza dolore, senza fatica, senza delusioni. Senza, soprattutto, lo scotto di essere giudicati, bene o male che siano. La paura, così come il cambiamento di umore dopo una prova, che l’Uds pare individuare come chissà quali pene, sono sensazioni che si provano abitualmente nella vita reale, a lavoro, in famiglia, prima di una gara sportiva o, purtroppo, un’operazione chirurgica. Non si può chiedere alla scuola di essere una sorta di passatempo, o un castello incantato ricoperto di bambagia. O meglio, se lo si chiede, come sta avvenendo, la si svuota del suo ruolo. Pacifico che serva lo psicologo, ma non certo per la paura da compito in classe.

Serve per combattere disagi veri, cui la giovane generazione è sottoposta in questi tempi drammatici dove maturare significa essere lambiti da scossoni. La perdita del lavoro dei genitori, l’insidia della droga, dei disturbi alimentari, del bullismo e dei contraccolpi che derivano da un utilizzo sbagliato del web. Per il resto, lasciamo che la verifica in classe non sia materia da lettino ma quel che dev’essere, vale a dire un momento che accerta le competenze e avvia alle sfide della vita. In un mondo globale, che tanto abbiamo decantato, il valore del merito è molto connaturato alla scuola nei Paesi asiatici. Non possiamo rassegnarci al fatto che sia legittimata una generazione che si arrende davanti al primo foglio protocollo, con le larghe braccia del perdonismo collettivo pronta a dare qualsiasi giustificazione, magari dietro qualche scudo clinico, a quel che è semplicemente la normale fatica del percorso di crescita.

