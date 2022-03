Stasera in tv 15 marzo su Rete4 c'è Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti di Mario Giordano

15 marzo 2022 a

Stasera in tv - martedì 15 marzo 2022 - consueto appuntamento su Rete4 con Fuori dal Coro (ore 21.20), il programma di approfondimento sui maggiori temi d'attualità condotto da Mario Giordano. Anche questa puntata verterà sul conflitto in Ucraina. Previsti aggiornamenti in diretta, con testimonianze dei cittadini coinvolti, ci sarà poi un ampio spazio dedicato a un reportage con immagini inedite della guerriglia urbana a Kiev e nei suoi sobborghi, uno scontro casa per casa che coinvolge l’intera popolazione.

In studio poi si discuterà anche delle conseguenze economiche ed energetiche per l’Italia e proseguirà l’inchiesta sul gas italiano. In particolare, con un viaggio in Sicilia si analizzerà il potenziale italiano non sfruttato in materia di gas. Una pagina sarà invece dedicata alla situazione attuale delle miniere di carbone italiane – di cui non si esclude una possibile riapertura – e delle energie rinnovabili, strumenti a disposizione del nostro Paese per allentare la nostra dipendenza energetica.

