Oroscopo del Corriere, le previsioni e tutti i segni di oggi martedì 15 marzo 2022

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di martedì 15 marzo 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Non cercate la fonte della felicità fuori da voi: guardatevi dentro, l’equilibrio starà nello stimarvi maggiormente di quanto facciate adesso.

TORO: Propositi per il nuovo anno? Siate più gentili con il prossimo; la vostra satira è troppo pungente e a volte non viene compresa.

GEMELLI: La grinta per affrontare questo inizio anno non manca, cercate però di equilibrare gli impegni per non essere sovraccarichi a breve.

CANCRO: Nonostante il nuovo anno, i vostri valori fondamentali resteranno saldi. L’amore in famiglia vi darà la forza per affrontare le sfide.

LEONE: Ci sono alcune opportunità che vi spaventano? Non temete, abbiate coraggio e vedrete che la settimana sarà ricca di entusiasmanti sorprese.

VERGINE: Siate meno permalosi: allontanare gli affetti non aiuta nessuno, soprattutto se dovete andare incontro a decisioni difficili.

BILANCIA: L’insicurezza potrebbe giocarvi un brutto tiro. Prima di prendere decisioni affrettate su certe questioni, chiedete un consiglio.

SCORPIONE: Quello che ci vuole è un momento di riposo, per ricaricare le batterie. State in famiglia e vedrete come vi sentirete rinascere.

SAGITTARIO: Si prospettano ore di intense emozioni, soprattutto per chi è in coppia. Organizzate una cena romantica con il partner o uscite a divertirvi!

CAPRICORNO: Dovete avere più fiducia nel vostro intuito. Vi sembrerà che qualcuno non sia all’altezza del vostro amore, e forse avete proprio ragione.

ACQUARIO: Sia che siate single sia che siate in coppia, oggi vi si richiede di approfondire bene certe questioni con chi vi sta accanto, sarete sorpresi.

PESCI: Non vi si potrà proprio dire nulla, oggi. Siete veramente agguerriti e questo renderà particolarmente difficile avere a che fare con voi.

