Maturità 2022, c'è l'ordinanza. Ecco come sarà l'esame: prove e punteggi

Il ministero recepisce le indicazioni delle Camere e degli studenti: nella valutazione più peso all'orale e meno alla seconda prova.

14 marzo 2022

a

a

L’esame di maturità 2022 sarà costituito da una prova scritta di italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, da un colloquio. È quanto si legge nelle ordinanze firmate dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che definiscono le modalità di svolgimento degli esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione. La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. L’esame si svolgerà in presenza, ma per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Saranno in 490mila gli studenti che dovranno sostenere la maturità.

Le Ordinanze sono state infatti illustrate alle Organizzazioni sindacali e sottoposte al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Sono poi state successivamente inviate alle competenti Commissioni parlamentari per il loro vaglio, previsto dall’ultima legge di bilancio. I testi finali sono stati elaborati alla luce di questi passaggi e anche del confronto con le Consulte studentesche e con il Forum degli studenti, cui il Ministro ha partecipato direttamente.

"Abbiamo lavorato ai testi tenendo fermo un punto: siamo nelle condizioni di tornare progressivamente alla normalità. Non siamo ancora fuori dalla pandemia, dobbiamo ricordarcelo, ma quest’anno, grazie ai vaccini e alle misure di sicurezza decise dal governo, abbiamo garantito la continuità della scuola in presenza, fin dal primo giorno" analizza il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha firmato le ordinanze. "Abbiamo tenuto conto degli ultimi due anni vissuti dai nostri ragazzi. Studentesse e studenti non devono avere paura di non farcela. Continueremo a sostenere le scuole, le ragazze e i ragazzi, accompagnandoli verso questo traguardo con tutti gli strumenti a nostra disposizione" ha aggiunto Bianchi.

