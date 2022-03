Ucraina, D'Amato: "Partito primo volo della Finanza per pazienti ucraini, a bordo team medico Ares 118 e Bambino Gesù"

13 marzo 2022 a

Partito stamani il primo volo militare della Guardia di Finanza da Pratica di mare diretto in Polonia per trasportare pazienti ucraini. "Il team medico a bordo del ATR 72 è composto da personale di Ares 118 e dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. L’intervento è coordinato dalla Centrale remota operazioni soccorsi sanitari (Cross) del Dipartimento della Protezione Civile e rientra nell’ambito del protocollo di intesa tra il Servizio sanitario regionale e il Servizio Aereo della Guardia di Finanza. Il primo volo di evacuazione medica dei rifugiati ucraini è decollato alle ore 10 di questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino in direzione Cracovia e poi Varsavia" comunica in una nota l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

