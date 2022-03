Tirreno-Adriatico, oggi la sesta tappa: si scala il Cippo di Carpegna, salita cara a Pantani. Altimetria e diretta tv

12 marzo 2022 a

a

a

Oggi la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2022 sarà quella decisiva che cristallizzerà la classifica generale della corsa dei Due Mari che si chiuderà poi domani - con una frazione per velocisti - a San Benedetto del Tronto. Grande attesa oggi - sabato 12 marzo 2022 - per la scalata, che sarà compiuta due volte, del Cippo di Carpegna, salita cara a Marco Pantani con i suoi 6 chilometri con pendenze massime del 14%. Il leder della classifica, il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, è chiamato a un numero che possa rinverdire i fasti del campione romagnolo morto nel 2004.

x La planimetria della Tirreno-Adriatico 2022 PRIMA TAPPA SECONDA TAPPA TERZA TAPPA QUARTA TAPPA QUINTA TAPPA SESTA TAPPA SETTIMA TAPPA 1 / 8

Si parte da Apecchio per arrivare a Carpegna dopo 215 chilometri. Prima parte senza grandi difficoltà, un percorso ondulato verso la costa per poi puntare Urbino e affrontare un lungo tratto di falsopiano che porterà la carovana a scalare due volte il Cippo di Carpegna. Il transito sulla seconda scalata sarà a 12 chilometri dal traguardo, poi picchiata in discesa verso Carpegna. Ultimi due chilometri in leggera salita con pendenze del 3%. Arrivo previsto tra le 16,10 e le 16,50 ( clicca qui per la cronotabella con tutti i passaggi ). Partenza della tappa alle 10.45, prima scalata del Carpegna tra le 15.22 e le 15.55, seconda scalata del Carpegna tra le 15.57 e le 16.36. Diretta tv in chiaro dalle 14.50 su Raisport Hd, passaggio alle 15.30 su Rai2 (in streaming su Raiplay).

Video su questo argomento Tirreno-Adriatico, a Fermo vince Barguill. Evenepoel sbaglia strada | Video

Se non andrà via una fuga da lontano, probabilmente sarà ancora duello tra Pogacar ed Evenepoel, con lo sloveno che dovrà difendersi dagli attacchi così da blindare il primo posto della generale. Ma non è escluso che possa tentare di tenere la corsa chiusa e provare a vincere la tappa su un traguardo iconico. Occhio al terzo incomodo Vingegaard, in crescita, cosi come non va mai sottovalutato il campione del mondo in carica Alaphilippe. Dagli italiani si attende un colpo da parte di Ciccone.

Video su questo argomento Tirreno-Adriatico, Pogacar vince la quarta tappa. Il video dell'arrivo #Pogacar #TirrenoAdriatico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.