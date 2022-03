Energia, Montanaro (Ancl): "Cassa integrazione speciale per le imprese, vanno arginati i danni degli aumenti"

09 marzo 2022 a

"L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, preso atto delle nefaste conseguenze sulle imprese dovute all’aumento dei costi dell’energia e alla indisponibilità di materie prime, ha inviato una lettera al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ai parlamentari e ai rappresentanti dei datori di lavoro per chiedere una cassa integrazione speciale senza contributo aggiuntivo per le imprese e fuori dai limiti temporali ordinari". Lo annuncia il presidente dell’ Ancl, Dario Montanaro.

"Le aziende, già colpite gravemente dalla crisi economica dovuta alla pandemia, sono spesso costrette per questo motivo a sospendere la produzione. L’Ancl si è, inoltre, resa disponibile a fornire la propria assistenza tecnica per trovare soluzioni utili ad aiutare le imprese e a salvare migliaia di posti di lavoro" sottolinea Montanaro.

"Seguiamo con grande attenzione le conseguenze di questa crisi sull’economia e sulla situazione finanziaria dei cittadini italiani, l’incremento del prezzo dell’ energia e l’incremento del prezzo e la disponibilità delle materie prime. Il governo non può fermare questi eventi ma possiamo muoverci con rapidità e decisione come abbiamo fatto e come continueremo a fare per difendere il potere di acquisto delle famigile e la competitività e la stessa soppravvivenza delle imprese" ha intanto spiegato Mario Draghi rispondendo al premier time nell’aula della Camera.

