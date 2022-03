Oroscopo del Corriere di oggi lunedì 7 marzo 2022: soldi e amore. Le previsioni e tutti i segni

07 marzo 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di lunedì 7 marzo 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Non ostinatevi a isolarvi, a un certo punto anche le persone più care si stancheranno della vostra insolenza. Serve una reazione, ora.

TORO: Da troppo tempo con il vostro partner non vi ritagliate un po’ di ore solo per voi. Oggi potrebbe essere il giorno giusto per farlo.

GEMELLI: Un piccolo imprevisto rischia di sconvolgere i piani della vostra giornata, ma in extremis riuscirete a rispettare tutti gli impegni.

CANCRO: Essere pugnalati alle spalle da una persona che credevate amica è una brutta botta. Fate affidamento su tutta la vostra forza d’animo.

LEONE: Vi è bastato vedere una foto per riaprire vecchie crepe dentro di voi. Evidentemente il sentimento non si è ancora spento del tutto.

VERGINE: Vi siete svegliati con l’idea di un cambiamento: iniziate magari dall’estetica, una nuova acconciatura potrebbe donarvi freschezza.

BILANCIA: Love is in the air! Se siete in coppia è il momento di fare un passo importante, se siete single potrebbe essere un giorno fortunato.

SCORPIONE: Non siate troppo esigenti con il vostro partner. Ha avuto giornate difficili e ha bisogno di sentirsi coccolato. Fate uno sforzo anche voi.

SAGITTARIO: A volte non vi riesce proprio ad essere accondiscendenti. Provateci, o finirete a litigare con colleghi e familiari per una minuzia.

CAPRICORNO: Oggi sentite di poter risolvere ogni situazione: usate il vostro ottimismo e la vostra creatività per raggiungere un grande risultato. Siate ottimisti!

ACQUARIO: Avete la mente distratta

e si nota. Mentre svolgete i vostri compiti cercate di concentrarvi, o sbaglierete qualcosa. Svagatevi dopo il lavoro.

PESCI: Avete voglia di farvi un regalo di coppia. Fate bene: ve lo meritate perché il periodo che avete passato è stato faticoso e turbolento.

