Le ville e gli yacht degli oligarchi russi congelati in Italia: la Finanza ha messo i sigilli a beni per 143 milioni

La Guardia di finanza ha sottoposto in Italia a congelamento risorse economiche per 143 milioni riconducibili a cinque oligarchi russi. Si tratta di una villa seicentesca Villa Lazzareschi, sita in provincia di Lucca, di Oleg Savchenko, del valore di circa 3 milioni di euro; immobili nella provincia di Como per circa 8 milioni di euro a Vladimir Roudolfovitch Soloviev; lo yacht Lady M, localizzato nel porto di Imperia, del valore di circa 65 milioni di euro, ad Alexey Alexandrovits Mordaschov. Tra i beni congelati, anche la villa del magnate russo-uzbeko del gas Alisher Usmanov in Costa Smeralda, nel Golfo del Pevero ad Arzachena, per un valore di 17 milioni di euro e lo yacht Lena, localizzato nel porto di Sanremo, del valore di circa 50 milioni di euro di Gennady Nikolayevich Timchenko.

L'operazione era stata annunciata da Luigi Di Maio nella serata di ieri: "Anche l’Italia si appresta a sequestrare nelle prossime ore circa 140 milioni di euro di valori di beni degli oligarchi russi". Il ministro degli Esteri aveva spiegato: "Non solo ci stiamo muovendo in Italia, in queste ore stiamo cominciando ad eseguire una serie confische di beni mobili e immobili di oligarchi in Italia, ma oggi al G7, come al consiglio degli Affari esteri europeo abbiamo ordinato una task force europea per aggredire i beni degli oligarchi soprattutto nei paesi dell’occidente, in particolari i beni immobiliari".

