Oroscopo del Corriere di oggi sabato 5 marzo 2022: soldi e amore. Le previsioni e tutti i segni

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di sabato 5 marzo 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Giornata piuttosto complessa, almeno per quanti di voi sono fra le quattro mura dell’ufficio. C’è da faticare, e non poco. Forza!

TORO: Un vostro atteggiamento potrebbe essere frainteso, in casa come sul lavoro. Come dite? Avete voglia di fuggire via? Non siete i soli.

GEMELLI: Un certo segreto potrebbe giungere al vostro orecchio. A voi la scelta se farlo morire lì o diffonderlo ulteriormente nell’aria.

CANCRO: Le Stelle vi consigliano di mantenere la calma e la concentrazione quando dovrete svolgere un incarico delicato sul posto di lavoro.

LEONE: Forse ultimamente siete stati troppo critici nei vostri confronti. Provate a essere più dolci sia con voi stessi che con chi vi circonda.

VERGINE: Giornata piena di contrattempi e imprevisti quella di oggi. Armatevi di pazienza e voglia di fare, perchè avrete tante cose cui dedicarvi.

BILANCIA: Molto presto avrete modo di realizzare un vostro sogno. Non oggi, però. La giornata è ancor interlocutoria e avara di emozioni.

SCORPIONE: Inutile piangere sul latte versato, ma state tranquilli, non tutto è compromesso. Con un po’ di inventiva riuscirete a mettervi una pezza.

SAGITTARIO: Stanno per materializzarsi nuove opportunità, specialmente sul fronte sentimentale. A voi non resta che cogliere al volo l’occasione.

CAPRICORNO: Se le vacanze sono arrivate non avete nulla di cui preoccuparvi, se non del maltempo. Se invece siete al lavoro allora portate pazienza.

ACQUARIO: Novità interessanti sul fronte del lavoro per voi del Segno dell’Acquario. Tenete il cellulare vicino, sempre acceso, anche se la giornata è piena.

PESCI: Cercate di concentrarvi un più sulle questioni professionali, anche se avete già raggiunto i vostri obbiettivi non potete staccare la mente.

