Oroscopo del Corriere, oggi giovedì 3 marzo 2022: le previsioni e tutti i segni

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di giovedì 3 marzo 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Oggi sarà una giornata eccitante, piena di. Non vi annoierete, anzi, avvertirete vibrazioni positive una dietro l'altra. E sarete apprezzati.

TORO: Tenete gli occhi aperti: non è detto che vi massacrino di lavoro, ma probabilmente a voi sembrerà comunque così, stringete i denti.

GEMELLI: La vostra pazienza non sarà messa a dura prova: i pianeti e la Luna si sono "accordati" per servirvi ciò che volete su un piatto d'argento.

CANCRO: Le scadenze incombono, ma il fuoco che arde dentro di voi è benzina pura: avrete la forza di non fermarvi, portando a termine i vostri compiti.

LEONE: Date retta al vostro fiuto che più di una volta vi ha tolto dagli impicci. Individuate gli alleati che potrebbero aiutarti a portare a termine il lavoro.

VERGINE: Se volete bene a qualcuno, assicuratevi che il sentimento sia corrisposto, in secondo luogo non siate eccessivamente possessivi.

BILANCIA: Riuscirete finalmente a farvi avanti con la persona che ultimamente ha colpito nel segno. Prestate attenzione all'aspetto estetico.

SCORPIONE: Se non prestate ascolto a tutti i consigli che le persone hanno cercato di inculcarvi, avrete più da perdere che da guadagnare.

SAGITTARIO: Oggi avete una qualità che vi rende particolarmente affidabili: la tenacia. Non mollate mai, neppure quando la missione pare impossibile.

CAPRICORNO: Il consiglio del giorno è particolarmente dedicato ai single. Fatevi un esame di coscienza per vedere se siete alla ricerca di compagnia.

ACQUARIO: Oggi lo stress è così alto che rischiate di finire fuori binario. Inutile consigliarvi di riposare: non è la giornata giusta, però non affaticatevi troppo.

PESCI: Quel progetto a cui stavate lavorando si sta rivelando vincente. Occhio a portarlo avanti sottotraccia e a non farvi scappare nulla.

