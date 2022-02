Presa Diretta, puntata Amore bestiale: inchiesta sul mondo dei cani e dei gatti. Stasera in tv 21 febbraio su Rai3: le anticipazioni

21 febbraio 2022 a

Stasera in tv - lunedì 21 febbraio 2022 - torna Presa diretta su Rai3, dalle ore 21,20, con una nuova puntata. Il programma di approfondimento e indagine, condotto dal giornalista Riccardo Iacona, si occuperà stavolta del pianeta pet con un'inchiesta intitolata Amore bestiale.

Spazio dunque al mondo di cani e gatti. In puntata, il giornalista e conduttore Riccard Iacona approfondirà cosa dice la scienza a proposito dell’eventuale solitudine che provano gli animali domestici quando i padroni non ci sono. Non solo, le patologie che affliggono la popolazione del nuovo millennio, come ansia, malattie cardiache e obesità, riguardano anche gli animali? In generale, vedremo che il mercato del Pet è cresciuto esponenzialmente: vale 200 miliardi all’anno. E inoltre, il Covid ha portato a un aumento delle adozioni. Tuttavia, cresce anche il traffico illegale di animali dall’Europa dell’Est, mentre i canili restano privi di fondi e aiuti economici. Inoltre si cercherà di capire anche scientificamente in che modo cani e gatti riescono a colmare il bisogno di affetto degli esseri umani.

Raccogliendo le analisi e le ricerche più recenti del mondo scientifico e degli studiosi del comportamento animale, si proverà infatti a capire perché l’attaccamento di un proprietario per il proprio cane sia simile a quello tra un genitore e un figlio. Si cercherà quindi di dare risposta a quelle che sono le domande più frequenti in merito a questa questione. Nello specifico, si proverà a capire come mai le persone abbiano così bisogno degli animali da compagnia e cosa succede al cervello umano quando si interagisce con il proprio cane o gatto.

