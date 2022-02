Oroscopo del Corriere, tutti i segni e le previsioni di oggi lunedì 21 febbraio 2022

20 febbraio 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di lunedì 21 febbraio 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Ottima giornata per risolvere questioni burocratiche, vertenza legali e affari in generale. Meno bene la sfera sentimentale, ma vi rifarete.

TORO: Il momento che state vivendo è intenso e ricco di impegni e voi riuscite a gestire con maestria la complessa situazione. Grandi complimenti!

GEMELLI: Avrete la percezioni che le persone intorno a voi non vi capiscano e questo potrebbe recarvi un certo fastidio. Provate a essere meno sibillini.

CANCRO: Lucidi e determinati saprete trarre il massimo profitto da una giornata per molti versi intensa e impegnativa. In serata spazio al divertimento.

LEONE: In generale vi sentirete poco soddisfatti, sia in ambito professionale che sentimentale. Ma non temete è solo una fase passeggera.

VERGINE: Avvertirete una diffusa sensazione di stanchezza, questo potrebbe portarvi a essere poco concentrati sul lavoro. Avete bisogno di riposo.

BILANCIA: Riuscirete a ritagliarvi dei momenti da dedicare ai progetti che vi stanno a cuore e questo vi darà la carica per affrontare tutto con motivazione.

SCORPIONE: Qualche fastidio potrebbe disturbare una giornata che, nel complesso, risulta positiva. Una bella sorpresa accenderà la serata.

SAGITTARIO: Cercate di mettere da parte l’orgoglio e ascoltare le parole di un amico. I pregiudizi possono essere davvero grossolani certe volte.

CAPRICORNO: Avete voglia di staccare la spina, di prendere un aereo e fuggire lontano, tra le palme e le onde e, invece, dovrete far fronte a svariati impegni.

ACQUARIO: Amore, passione e romanticismo scaldano la vostra giornata. Saprete regalare al partner momenti indimenticabile e sarete ricambiati.

PESCI: Scarsa motivazione, stanchezza e una certa malinconia potrebbero interferire con la vostra serenità. Non scoraggiatevi, domani sarà meglio!

