Bollette, ecco quanto spende l'Umbria per mantenere i suoi enti locali. Perugia tra le città virtuose

Tutte le spese per elettricità, gas e acqua. Terni non classificata

Nicola Uras 20 febbraio 2022 a

a

a

Alla Regione Umbria viene assegnata una tripla B - rating intermedio - dal report sulla spesa pubblica degli enti locali in elettricità, acqua e gas, realizzato dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa per l’Adnkronos nell’ambito del progetto Pitagora. Si tratta di un rating delle Regioni classificate dalla più virtuosa alla meno diligente in base alle voci di spesa. Una classifica dunque che pone l'Umbria in una posizione di mezzo come regione, mentre sul fronte dei capoluoghi sorride Perugia che si piazza al tredicesimo posto (1.056.646,48 di spesa per l'energia elettrica e rating AA, 305.485,95 di acqua e rating AAA, 1.006.338,07 di gas e rating BBB). Non classificata Terni: manca il dato del consumo dell'acqua (ma per energia elettrica e gas ha buoni rating, rispettivamente AA e A, clicca qui per la tabella completa).

Via libera al decreto bollette, Draghi: "Ho un governo bellissimo"

Il rating finale elaborato dalla Fondazione Gari tiene conto di tutte e tre le voci di spesa in esame (elettricità, acqua e gas) e premia con una tripla A Calabria, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto. Immediatamente dopo, con un rating AA si classificano Emilia Romagna, Piemonte e Sicilia, mentre alla Toscana va una sola A. Alla Puglia - come all'Umbria - viene assegnata una tripla B; doppia B invece per il Lazio. Chiudono la classifica con una sola B: Abruzzo, Basilicata, Campania e Molise. Senza voto le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta perché le spese sono considerate "non comparabili": questi Enti, infatti, presentano voci di spesa autonome e diverse da quelle delle Regioni a statuto ordinario che non consentono all’attività di ricerca una perfetta comparazione tra le singole voci. Le tabelle complete della ricerca sono pubblicate sul sito www.adnkronos.com.

Coldiretti: "Ottenuti 1,5 miliardi per il solare sui tetti delle stalle"

Nel dettagliatissimo report si analizzano anche le spese per ognuna delle tre voci. La Regione Umbria ha speso 181 mila 612 euro di bolletta del gas per le sue strutture (tra le meno virtuose, rating B), 30mila 429 euro di acqua (qui è tra le migliori, rating AA) e infine 824 mila euro di energia elettrica (posizione intermedia, rating A).

Cgia: "Nel primo semestre 33,8 miliardi di aumenti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.