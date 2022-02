Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi domenica 20 febbraio 2022: tutti i segni

19 febbraio 2022 a

L'oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di sabato 20 febbraio 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Per quanti di voi sono single un invito del tutto inaspettato potrebbe movimentare una serata altrimenti pigra sul divano alla tv.

TORO: La vostra carica sensuale quest’oggi non passerà inosservata e facilmente potrete fare nuove conquiste amorose, specie verso sera.

GEMELLI: Gli Astri non hanno dubbi sulla buona riuscita di quel progetto professionale che avete da poco intrapreso. Non difettate però a impegno.

CANCRO: Se volete organizzare qualcosa di romantico per il vostro partner Venere e Cupido sono decisamente dalla vostra parte, sorprendetelo.

LEONE: Dopo un periodo burrascoso, oggi potrete apprezzare i frutti del vostro successo e concedervi qualche svago fuori dal quotidiano.

VERGINE: Quest’oggi dovrete frenare il vostro entusiasmo e cercare di essere più concreti, specie per quel che riguarda la sfera degli affetti stretti.

BILANCIA: In ambito affettivo, quest’oggi avrete ottime occasioni per ritrovare l’equilibrio. Sul lavoro tutto gira finalmente per il meglio.

SCORPIONE: La fase risulta positiva ma dovrete fare attenzione al vostro intimo che potrebbe suggerirvi atteggiamenti potenzialmente sbagliati.

SAGITTARIO: In ambito lavorativo tutto procede come speravate ed i guadagni vanno aumentando. Si può sapere che volete di più della vita?

CAPRICORNO: Di questi tempi avete occhi solo per la persona amata, che ricambia in ugual maniera il vostro smisurato affetto. Viva l’amore!

ACQUARIO: Vi sentite al settimo cielo, specie per quel che riguarda la sfera lavorativa: oggi niente vi è precluso. Pronti al trionfo, novelli Cesare?

PESCI: In amore oggi vi mostrerete più carini del solito e riempirete il vostro partner di coccole. Lui, o lei, saprà bene come ricompensarvi.

