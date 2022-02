L'Oroscopo del Corriere, previsioni e segni zodiacali di oggi sabato 19 febbraio 2022

18 febbraio 2022 a

a

a

L'oroscopo del Corriere ci racconta tutte le previsioni dei segni zodiacali per oggi sabato 19 febbraio 2022.

ARIETE: Evitate gli atteggiamenti scontrosi e sforzatevi di dare un freno alla vostra impulsività. Rischiate di combinare solo guai.

TORO: In ambito professionale, dopo un periodo positivo ci sono ancora delle faccende spinose da risolvere e dovrete agire con la giusta fermezza.

GEMELLI: Troverete il modo di ottenere una risposta che attendete da tempo, appellandovi alle vostre famose doti comunicative e di ammaliatori.

Million Day, l'estrazione di oggi: la diretta



CANCRO: Il vostro estro e la vostra fantasia iniziano a farla da padrone dentro di voi. Ora non vi resta che metterli in pratica con chi sapete.

LEONE: In ambito professionale tenderete ad assumere atteggiamenti inflessibili e un po’ autoritari. Tutto ciò potrebbe non piacere a chi vi sta vicino.

VERGINE: Evitate di dare un valore eccessivo a questioni contingenti, perché il vostro cielo è ricco di succulente opportunità da cogliere. al volo.

BILANCIA: La giornata inizia per voi in maniera davvero grandiosa grazie all’arrivo di una piacevolissima notizia. Venere veglia su di voi.

SCORPIONE: Non innervositevi per questioni di poco conto. In questa fase sarebbe meglio se riusciste a non infuocarvi per nulla. Chiaro il messaggio?

Eurojackpot oggi venerdì 18 febbraio: estrazione in diretta



SAGITTARIO: Oggi riuscirete a ritagliarvi dei momenti soltanto per voi in cui coltiverete quelle passioni che avete trascurato troppo lungo.

CAPRICORNO: Siete carichi di energia e saprete come far fruttare il tempo espletando al meglio gli incarichi che vi sono stati assegnati.

ACQUARIO: Il disordine che albergava nella vostra mente comincia a dissiparsi lasciando spazio a nuove prospettive. Le vedete laggiù all’orizzonte?

PESCI: Avete davvero un ottimo aspetto e questa sarà la vostra carta vincente nella giornata di oggi, specie in ambito amoroso. Carpe diem!

Il Cantante Mascherato su Rai1: chi sarà eliminato dopo la Gallina Bluebell

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.