L'Oroscopo del Corriere, previsioni e segni zodiacali di oggi giovedì 17 febbraio 2022

L'oroscopo del Corriere ci racconta tutte le previsioni dei segni zodiacali per oggi giovedì 17 febbraio 2022.

ARIETE: Vale la pena rischiare solo se l’azzardo potrebbe garantirvi un beneficio davvero notevole. Stavolta, provate a stare a guardare.

TORO: Nessun uomo è un’isola, ma voi l’avete dimenticato. L’egoismo garantisce un successo immediato ma alla lunga dovrete ricredervi.

GEMELLI: Anche questo venerdì rischia di restarvi indigesto per incomprensioni di scarso valore. Meglio tentare fin da subito un compromesso.

CANCRO: Perché continuare a batter la lingua dove il dente duole? C’è un mondo che vi aspetta, non val la pena negarsi ancora e sprecare le occasioni.

LEONE: Continua la querelle: a volte l’avete spuntata, altre avete subito. Stavolta il partner ha argomenti più convincenti, vi tocca incassare di nuovo.

VERGINE: Non avete spalle abbastanza grandi né tempo da perdere per farvi carico delle impertinenze altrui. Già le vostre, sono più che sufficienti.

BILANCIA: Una cicatrice sentimentale che pareva essere in via di guarigione non si è ancora rimarginata. Voglia di tentare l’impresa? Sì: pronti, via!

SCORPIONE: Emerge un gran desiderio di rimescolare le carte. Sarà un toccasana. Tutto il resto lo fa l’umore, continuate a mantenerlo alto.

SAGITTARIO: Non è pigrizia ma stanchezza. Occorre un po’ di riposo. E attenzione: credete possa essere amore, ma stavolta è più facile sia un calesse.

CAPRICORNO: Non c’è tempo da perdere: chiarite al più presto e se cercano di addebitarvi un torto, siate in grado di rendere pan per focaccia.

ACQUARIO: E’ il momento della prudenza: a lasciarvi sul chi va là non sono le vostre lacune quanto piuttosto le altrui negligenze. Avanti a testa alta!

PESCI: Siete sotto osservazione su più versanti: self control e autorevolezza saranno gli ingredienti in grado di farvi portare a termine un capolavoro.

