Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi domenica 13 febbraio 2022: tutti i segni

12 febbraio 2022 a

a

a

Nuovo oroscopo del Corriere dell'Umbria per i segni zodiacali di domenica 13 settembre 2022: ecco quello che le stelle riservano.

ARIETE: Uno sviluppo inaspettato potrebbe mandarti in tilt. Potrebbe essere una nuova persona nella tua vita o la ricomparsa di qualcuno del passato.

TORO: I nuovi obiettivi a breve termine potrebbero richiedere molto lavoro e potresti essere coinvolto in una corsa di telefonate e commissioni.

GEMELLI: Attenti alle novità che arrivano perché, come dice il detto: “non è tutto oro quel che luccica” e nelle opportunità, potreste trovare un’insidia.

Luciana Littizzetto, l'adozione dei figli: "Mi chiamano mamma solo davanti agli estranei, ma chi se ne frega"



CANCRO: Vi sentite un po’ spenti e confusi, ma state proseguendo lungo una linea di splendida ripresa. Con voi stessi ritrovate la pace della mente.

LEONE: Troppe persone potrebbero contendersi la vostra attenzione e fare richieste che non faranno che distrarvi. Dimostratevi propositivi.

VERGINE: C’è tensione nell’aria e le coppie sono nervose. Relazioni passate potrebbero tornare in gioco: una persona che non ha mai smesso di piacervi.

BILANCIA: Oggi è una buona giornata per allontanarsi e stare un po' da soli, potreste sentire un forte bisogno di mettere la testa a posto. Allenatevi.

Franco Oppini, il sesso da record con Ada Alberti: "Lo facciamo otto ore al giorno"



SCORPIONE: Siete costanti, non mollate mai e ciò vi permetterà di non scoraggiarvi di fronte agli ostacoli. Sarete premiati dal vostro atteggiamento positivo.

SAGITTARIO: Intuito e prontezza di riflessi lasciano un po' a desiderare, quindi attenzione: cercate di non mostrate agli altri la vostra insicurezza.

CAPRICORNO: Prima di pensare a qualsiasi nuova iniziativa a livello sentimentale, avete delle questioni irrisolte da prendere in considerazione.

ACQUARIO: Oggi, se la tua attenzione è richiamata da qualcuno di speciale, cogli l'occasione. Questa persona potrebbe essere piacevolmente sorpresa.

PESCI: Rimani attento e concentrato, usa la tua forza interiore per ottenere il meglio per te e per chi ti circonda. Devi preparati adeguatamente.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, di nuovo insieme. I flirt durante la crisi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.