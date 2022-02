Stop alle mascherine all'aperto: via l'obbligo in tutta Italia da venerdì 11 febbraio. Attesa per ordinanza

07 febbraio 2022 a

Da venerdì non ci sarà più l'obbligo di indossare la mascherina anti Covid all'aperto. Una decisione che non riguarda solo le regioni in zona bianca ma l'Italia intera. "Sono certo che dall’11 di febbraio cadrà l’obbligo di mascherina all’aperto. I cittadini da due anni rispettano le restrizioni e hanno aderito in maniera importante alla campagna delle vaccinazioni, è giunto il momento di dare segnali di ripartenza, fiducia e speranza" ha infatti annunciato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite della trasmissione Tagadà su La7. "Questa è una discussione che sta avvenendo in queste ore e ho motivi per dire che si possa andare in questa direzione. Quindi quello che esprimo mi auguro che sia la posizione del Governo. Bisogna ripartire e intanto ripartiamo dal togliere le mascherine all’aperto indipendentemente dai colori delle varie regioni" ha chiarito il sottosegretario.

"Dal governo annunciano lo stop all’obbligo della mascherina all’aperto. Bene" twitta immediatamente sul tema il leader della Lega, Matteo Salvini. "Il messaggio di ripartenza dell’Italia non passa attraverso l’utilizzo o meno della mascherina. Continuiamo con la campagna vaccinale e con il buon uso dei presìdi per limitare la diffusione virale e finalmente saremo fuori dalla pandemia" dichiara invece la deputata di Italia Viva, Maria Teresa Baldini.

Chi andrà controcorrente dovrebbe invece essere la Campania. L’orientamento della Regione del governatore De Luca è di mantenere l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto almeno fino alla fine del mese di febbraio. Lo apprende l'agenzia Dire da fonti di palazzo Santa Lucia. Il governo regionale, prima di prendere ulteriori decisioni, attende di conoscere nel dettaglio quali saranno i provvedimenti assunti a livello nazionale sui dispositivi di protezione.

