Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi giovedì 3 febbraio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi giovedì 3 febbraio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE: Relazioni nuove si sommano a quelle già consolidate: proprio oggi avrete bisogno di sentirvi circondati da parecchio affetto.

TORO: Un ulteriore rinvio rischia di essere, ahi voi, controproducente: vi toccherà fare un passo avanti per uscire dal pantano in cui vi trovate.

GEMELLI: Potrebbe essere una giornata in grado di riservare sorprese: vi basterà assecondare gli eventi che si intrecciano con linearità.

CANCRO: Potrebbe essere una giornata in grado di riservare sorprese: vi basterà assecondare gli eventi che si intrecciano con linearità.

LEONE: Perché vivere una vita di coppia in cui mettersi, in maniera vicendevole, i bastoni tra le ruote? Si sorrida insieme, altrimenti è un problema.

VERGINE: L’affare sembra facile, quasi un gioco, ma nasconde insidie per cui sarete costretti a un percorso contraddistinto da tenacia e coraggio.

BILANCIA: Potete contare su un’amicizia duratura che, dopo una fase di burrasca dovuta a un futile malinteso, torna a regalarvi gioia e allegria.

SCORPIONE: L’amore si esprime anche attraverso i piccoli gesti: non tralasciate le premure, il sorriso al momento giusto, dolcezza e tenerezza.

SAGITTARIO: Una parte di voi spinge a riprendere il ritmo normale della quotidianità ma siete un po’ infiacchiti e la cosa si nota parecchio.

CAPRICORNO: Energie da vendere e voglia di spaccare il mondo: siete operativi e pieni di idee, saprete trascinare coloro che gravitano nella vostra orbita.

ACQUARIO: Quando si è arrivati al punto di raccogliere i cocci significa essere giunti a un punto di non ritorno: perché non resettare tutto?

PESCI: Anche se le cose non girano in maniera ottimale, dovete forse provare a tenere botta: è anche un modo per conoscere i vostri limiti.

