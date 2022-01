Scuola, esame maturità 2022: tornano gli scritti, sia quello di italiano che la seconda prova

31 gennaio 2022 a

C’è un ragionamento in corso in merito all’introduzione di due prove scritte alla prossima maturità: una sarà quella di italiano, l’altra una prova disciplinare scelta dalla commissione in base all'istituto. Ora bisognerà aspettare il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione che si esprimerà entro sette giorni. La valutazione finale resta in centesimi. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 40 punti (12 per il terzo anno, 13 per il quarto, 15 per il quinto). Le prove scritte peseranno fino a 40 punti, il colloquio fino a 20. Si potrà ottenere la lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione. Si inizierà il 22 giugno.

Per l'anno scolastico in corso in tanto appello di Paolino Marotta, presidente dell'associazione nazionale dirigenti scolastici: "Abbiamo più volte sostenuto la necessità e l’urgenza di una semplificazione delle regole su Dad, tamponi e quarantene nelle scuole. Gli ultimi dati forniti dal Ministero dell’Istruzione offrono lo spaccato di un sistema scolastico ancora in affanno, con dati relativi a contagi, Dad e Didattica Digitale Integrata più che raddoppiati rispetto alla settimana precedente, in particolare nel primo ciclo e con significative sofferenze in molte regioni" spiega all'Adnkronos.

"Dalle anticipazioni che circolano nelle ultime ore il Cdm convocato per il pomeriggio di oggi dovrebbe licenziare un alleggerimento delle norme. Ce lo auguriamo perché la misura è colma. Ci sembra che le misure annunciate vadano nella giusta direzione. Prevedono per la primaria la Dad solo in presenza di almeno tre casi (come già avviene per le scuole secondarie), una diminuzione dei giorni di quarantena per vaccinati e guariti e il rientro a scuola senza il certificato della Asl o del medico di famiglia. Solo per gli alunni non vaccinati rimarrebbe in vita la quarantena di dieci giorni consecutivi (con annessa didattica on line da casa) e tampone negativo al rientro. Altra modifica che salutiamo con soddisfazione è l’eliminazione degli screening che vengono fatti in alcune scuole sentinella con tamponi salivari che, al di là della scarsa affidabilità, costituiscono una grande perdita di tempo" conclude il sindacalista.

