Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi martedì 1 febbraio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi martedì 1 febbraio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE: Il lavoro assorbe gran parte delle vostre energie. State vivendo una fase intensa e ricca di stimoli e questo vi dà una marcia in più.

TORO: Vi state dedicando a un progetto che vi sta a cuore, ma faticate ancora a dare un ordine alle vostre giornate e tendete a trascurare i familiari.

GEMELLI: L’amore vive giorni felici, siete romantici e passionali con il partner e questo vi dà serenità. Belle sorprese in vista anche per i single.

CANCRO: Vivete di alti e bassi, tra momenti di serenità e fasi di nervosismo. Alcune persone vi infastidiscono, ma abbiate fede, le cose si sistemeranno.

LEONE: Vi sentirete un po’ giù di tono, ma niente paura è un normale effetto del cambio stagione. Fate il pieno di vitamine e ritroverete la carica.

VERGINE: Stimolati e stimolanti saprete infondere originalità ai progetti cui vi state dedicando, conquistando la stima dei capi e dei collaboratori.

BILANCIA: Molteplici e svariate le occasioni che si stanno presentando sulla vostra strada. Lucidità e rigore devono essere le vostre armi quotidiane.

SCORPIONE: Vi sentite fiacchi e poco motivati, ma cercate di non abbandonarvi a uno stato di torpore, piuttosto programmate un fine settimana in montagna.

SAGITTARIO: L’amore richiede cure e attenzioni che in questo momento non vi viene spontaneo elargire. Fate uno sforzo in più, ne varrà la pena.

CAPRICORNO: Avrete voglia di mettere mano al telefono e contattare una persona alla quale in qualche modo siete sempre rimasti legati.

ACQUARIO: Le questioni di cuore vi tengono col fiato sospeso, cercate risposte che non riuscite a ottenere, ma cercate di mettere la giusta distanza.

PESCI: Rimettete mano a progetti rimasti in sospeso, avete spirito di iniziativa e, soprattutto, siete in cerca di novità. La vostra giornata sarà ricca di sorprese.

