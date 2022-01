Meteo, le previsioni: arriva il blitz artico con venti forti e neve a bassa quota al centro e al sud

31 gennaio 2022 a

Blitz artico nelle regioni del centro e del sud Italia nelle prossime ore. Ancora una volta il Nord sarà letteralmente scavalcato con l'aria fredda che aggirerà le Alpi portando aria glaciale dal centro in giù. Previste precipitazioni verso sera e nella notte (anche forti nelle regioni meridionali). Domani sarà una giornata molto ventosa su tutta l’Italia. Il maltempo interesserà le regioni del medio e basso Adriatico e il Sud con rovesci a carattere sparso e nevicate fin sotto i 700 metri sugli Appennini e in Sicilia.

Da mercoledì poi tornerà di gran carriera l’alta pressione pronta a riportare una totale stabilità dell’atmosfera con sole prevalente su tutte le regioni (salvo neve sui confini alpini e zone adiacenti). Le temperature a iniziare cominceranno a salire superando anche i 12-13 gradi di giorno su tante città. Al Nord, a causa dei venti caldi di caduta dalle Alpi (il favonio) le temperature potranno sfiorare addirittura i 18-20 gradi in Lombardia, come a Milano e sulle vallate alpine e prealpine.

Nelle prossime ore e fino alla sera di mercoledì e alle prime ore di giovedì in Trentino sono invece previsti venti nordoccidentali forti ed a tratti molto forti in montagna, dove si potranno verificare raffiche superiori a 100-120 chilometri all’ora. Lo comunica il servizio meteo del Trentino che avverte che "saranno possibili bufere di neve specie sui rilievi a nord, nella serata di oggi e mercoledì". In molti fondovalle invece soffierà il vento di föhn con raffiche, localmente ed a tratti, superiori a 70 chilometri orari. "Le temperature oscilleranno attorno alla media in montagna mentre saranno sopra la media nelle valli interessate dal fohn" si legge nel bollettino meteo.

