Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi lunedì 31 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

30 gennaio 2022 a

a

a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi lunedì 31 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE

Vi state tenendo dentro tanti pensieri che, invece, vorreste urlare al mondo intero. Fatelo! Non dovete sempre mantenere la facciata!

TORO

Nei prossimi giorni dovrete affrontare numerose sfide, in particolare a livello sentimentale. Cercate di lasciare da parte l’irrazionalità.

GEMELLI

Rinunciare a qualcosa o a qualcuno non è mai semplice. Ma spesso è la soluzione migliore, se si vuole andare avanti con la propria vita.

Giovanna Civitillo, "incontrare Amadeus è stata la fine della mia carriera televisiva"



CANCRO

Se vi trovate in una situazione di caos, non complicatela ulteriormente. Ragionate in maniera semplice e razionale e provate ad uscirne.

LEONE

A volte scegliere l’opzionepiù facile è solo un modo di ammettere la propria insicurezza. Abbiate il coraggio di fare la scelta migliore.

VERGINE

Commettere degli errori è normale. Accettare le conseguenze e affrontarle di petto è sinonimo di maturità e responsabilità.

BILANCIA

Siete abbastanza stanchi, di recente. Avreste davvero bisogno di una pausa ad effetto e di ricominciare a badare di più a voi stessi...

L'Oroscopo del Corriere di oggi domenica 30 gennaio 2022: le previsioni di tutti i segni su amore, salute e soldi



SCORPIONE

Lontani da ciò che vi hafatto soffrire di più, ultimamente, avete ritrovato voi stessi e la vostra serenità. Continuate così, ne gioverete ancora!

SAGITTARIO

Chi può essere più im- portante del vostro partner in amore? Nessuno, per persone romantiche come voi. Eppure avete delle incertezze...

CAPRICORNO

Ci sono cose che non cambiano mai veramente, anche dopo tanti tentativi e tanta fatica versata. In questi casi bisogna essere determinati...

ACQUARIO

Legarvi a persone che vi hanno già fatto del male non è proprio la scelta migliore che si possa fare: valutate meglio d’ora in poi.

PESCI

Stanno riaffiorando alla mente alcuni ricordi lontani che da tempo avevate chiuso nel dimenticatoio. Che sia ora di un ritorno al passato?

Che tempo che fa, ospite Roberta Metsola in esclusiva: ha sostituito Sassoli come presidente del Parlamento Europeo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.