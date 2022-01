Vlahovic, il giallo del tampone: la Asl lo segnala alla procura di Firenze per aver rotto l'isolamento

Christian Campigli 29 gennaio 2022 a

La fotografia perfetta di un Paese senza regole. Una nazione nella quale la legge è uguale per tutti, ma per alcuni è più uguale degli altri. Dove la filosofia del Marchese del Grillo, dell'io so io e voi nun sete un c***o è la base dalla quale partire per analizzare la “Repubblica delle Banane”. L'ex centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, verrà segnalato dalla Asl alla procura di Firenze, per aver rotto il regime di isolamento per il Covid a cui era sottoposto dopo essere stato trovato positivo sabato 22 gennaio, alla vigilia della sfida contro il Cagliari. A confermarlo all'agenzia di stampa AdnKronos è stato il dipartimento di igiene pubblica dell'Asl Toscana Centro, che oggi farà arrivare ai magistrati la segnalazione per violazione delle norme anti Covid. Il calciatore, regolarmente vaccinato con tre dosi, avrebbe dovuto effettuare il tampone necessario per uscire dalla quarantena. Ieri mattina il bomber serbo si è presentato all'ambulatorio della Juventus per le visite mediche, salutando i tifosi e firmando autografi, in anticipo tuttavia, come confermato dalla Asl, rispetto alla fine del suo isolamento, al termine del quale, prima di uscire, avrebbe dovuto pure sottoporsi a un tampone (con esito negativo).

Una tesi che non troverebbe riscontro, almeno secondo l'agenzia di stampa Ansa e il quotidiano La Stampa. I due organi di informazione hanno riportato un'indiscrezione, trapelata in ambienti vicini alla società juventina. Dusan Vlahovic avrebbe effettuato le visite mediche per i bianconeri con l'ok dell'Asl di Torino, dopo un tampone negativo. Una vicenda tutta da chiarire, ma che, ad oggi, pone numerosi interrogativi. Se è anche venisse confermata l'esistenza del tampone negativo e l'autorizzazione concessa dalla Asl piemontese, è naturale chiedersi perché quest'ultima non abbia prontamente informato la Asl Toscana Centro. Da qualunque angolazioni si voglia analizzare questa vicenda, si vede, chiaro come il sole, una palese disparità di trattamento, davvero odiosa. Le cronache dei quotidiani sono piene di storie di cittadini segregati in casa per colpa di lentezze burocratiche, tamponi impossibili da prenotare e un sistema farraginoso, che andrebbe cambiato al più presto. Genitori separati dai propri figli, anziani che muoiono soli nei freddi letti degli ospedali, operazioni chirurgiche, anche quelle oncologiche, fissate da mesi e rimandate all'ultimo momento. In tutto questo autentico delirio collettivo, le “esigenze” di un privilegiato, di un ventenne milionario e di una società calcistica pronta a tutto pur di recuperare i punti necessari per qualificarsi in Champions League sembrano essere prioritarie.

Una vicenda che andrà chiarita e che dovrà portare ad una sentenza inequivocabile. Che sia di condanna o di assoluzione. Una storia che, al di là dei risvolti penali, evidenzia ancora una volta come l'Italia sia un Paese immaturo e ossequioso. Nel quale la firma di un contratto a sei zeri di un giovane bravo solo a tirare quattro calci ad un pallone conta infinitamente di più del destino di migliaia di padri di famiglia. Perché, stringi stringi, passano gli anni, cambiano i governi, ma la filosofia dominante nello Stivale resta sempre la stessa: “perché io so io, e voi nun sete un c***o”.

