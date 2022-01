Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi domenica 30 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

29 gennaio 2022 a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi domenica 30 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE

Siete in attesa di un cambiamento drastico da tanto, forse troppo, tempo! Se non arriva, è ora di agire in prima persona, per svoltare.

TORO

Siate cauti sotto tutti i punti di vista e, in particolare, quando si tratta di controllare le finanze: non è il momento di rischiare!

GEMELLI

Il futuro ha in serbo del- le dolci sorprese per voi! Oggi potrebbe sembrarvi un giorno come un altro, ma tutto avrà senso a breve.

CANCRO

Questa domenica sarà del tutto dedicata all’amore. Fra vecchie e nuove fiamme, non fatevi sfuggire gli sguardi che arriveranno...

LEONE

In genere la testa ha sempre la meglio con voi. Cercate però di lasciarvi andare buttandovi senza timore in nuovi progetti e storie.

VERGINE

Combattete la monotonia di coppia inventandovi ogni giorno un’esperienza nuova da vivere. Sicuramente la vostra relazione ne gioverà.

BILANCIA

Apparite sempre posati e signorili ma, dentro di voi, vi capita di perdere la calma. Non abbiate mai paura di esprimervi anche all’esterno.

SCORPIONE

Siete sempre malinconici quando siete lontani dalla vostra persona del cuore. Non temete, sarà ancor più bello quando vi ritroverete insieme.

SAGITTARIO

Fate fatica a lasciare i dovuti spazi a chi amate, eppure siete voi i primi a reclamarli a gran voce. Trovate un equilibrio, altrimenti sarà tardi.

CAPRICORNO

Avete lasciato il segno nel cuore e nella mente di qualcuno. Questa giornata di festa vi offrirà finalmente l’occasione adatta per rivederlo...

ACQUARIO

Dopol’ultimo periodo dimenticate le divergenze di carattere e rivalutate la coppia nella sua espressione più dolce e intensa.

PESCI

In ambito sentimentale, date uno scossone al rapporto di coppia, soprattutto se il partner è distratto o impegnato su altri fronti.

