Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi sabato 29 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi sabato 29 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.



ARIETE

State rincorrendo da tempo un amore non corrisposto. Se la situazione non cambia non è ora di iniziare a guardare da un’altra parte?

TORO

Iniziate a notare con piacere che il futuro non è così buio come pensavate fino a oggi e, anzi, si prospetta particolarmente roseo...

GEMELLI

Avete bisogno di sincerità e di costruire una relazione sulla traspa- renza. Iniziate voi, rivelate ciò che non avete mai osato dire.

CANCRO

Il desiderio di brillare al centro della scena per voi non si esaurisce mai. Trovate una sorta di poesia nelle attenzioni altrui, ma fate attenzione...

LEONE

Oggi tutto ciò che vi circonda vi apparirà estremamente piacevole. Non perdete mai questo amore per la bellezza, anche nelle difficoltà.

VERGINE

State vivendo un momento di grande serenità nella sfera emotiva. Rimane però da tenere sotto controllo qualche vecchio rancore.

BILANCIA

Qualcuno vi ha fatto notare che ha percepito dell’astio da parte vostra. Ultimamente non siete stati forse un po’ troppo acidi?

SCORPIONE

Vi state concentrando su di voi e soprattutto sulle vostre emozioni. Per fare un altro passo avanti, lavorate sulle vostre problematiche.

SAGITTARIO

Scambi affettuosi, parole dolci e serate romantiche da condividere: la vostra relazione sembra godere di ottima salute in questo periodo!

CAPRICORNO

In questo periodo siete costretti a tirare fuori spesso i vostri artigli. Attenzione, però: correte il rischio di farlo anche con chi non lo merita.

ACQUARIO

Determinazione e forza di volontà non vi mancano. Provate quindi a tirare fuori il carattere con chi vi critica continuamente.

PESCI

Il mese si conclude nello stesso modo in cui era iniziato: all’insegna della positività e della voglia di emergere in ogni frangente.

