Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi martedì 25 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi martedì 25 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE

La fine di una storia d’amore vi ha lasciato con l’amaro in bocca, ma un incontro potrebbe farvi dimenticare per un po’ la tristezza.

TORO

A volte siete troppo saccenti e questo atteggiamento ha fatto innervosire un amico: trovate il tempo per chiarire la situazione.

GEMELLI

Il mese vi ha visti combattivi, ma ora è giunto il momento di rilassarsi: organizzate un weekend con qualcuno di davvero speciale.

CANCRO

Un evento inatteso rischia di rovinare i piani che avevate fatto per la giornata. Cercate di rispondere al meglio agli imprevisti.

LEONE

Ultimamente il partner vi rimpie di attenzioni e piccole sorprese. Non riuscite ad inquadrare bene questo cambio di atteggiamento.

VERGINE

Non pensate solo alle incombenze quotidiane. A volte fa bene sognare e programmare a più lungo termine, coltivare i propri desideri.

BILANCIA

Non abbiate paura di rivelare i vostri sentimenti ad una persona, anche se c’è il rischio di venir rifiutati. Altrimenti vivrete nel rimorso.

SCORPIONE

Presto non vi mancherà la possibilità di prendere delle decisioni impegnative, quindi godetevi la tranquillità di questi giorni.

SAGITTARIO

Vi aspetta una giornata piena di novità e belle notizie. Ci voleva proprio dopo un periodo piuttosto pesante in famiglia e sul lavoro.

CAPRICORNO

Purtroppo non tutti hanno la grinta e le capacità che avete voi. Se qualcuno è in difficoltà, siate quindi pronti ad offrire il vostro aiuto.

ACQUARIO

Siete parecchio aggressivi e poco pazienti, ultimamente. Dovreste cambiare atteggiamento o finirete per rimanere da soli.

PESCI

Avete ripreso dei progetti fallimentari, che già in passato vi avevano causato parecchi problemi. Forse non è stata una grande idea.

