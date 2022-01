Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi lunedì 24 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

23 gennaio 2022 a

L'oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi lunedì 24 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.



ARIETE

Vi lamentate un po’ troppo ultimamente: provate a pensare in positivo, senza ridurre tutto alle cose che vi mancano e che vorreste.

TORO

Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. La paura di buttarvi a volte vi frena dall’intraprendere nuove imprese. Siate più coraggiosi.

GEMELLI

Avete voglia di viaggiare, ma ora non potete fare progetti. Deprimersi però non serve a nulla: risparmiate per una meta da sogno.

CANCRO

Continuate a mandare segnali che però restano inascoltati. Siete sicuri che questa persona meriti ancora il vostro tempo e le vostre energie?

LEONE

A volte dire quello che si ha dentro può essere liberatorio. Oggi trovate il coraggio per farlo, a prescindere se l’interessato/a, recepirà.

VERGINE

Per voi è difficile mettere l’orgoglio da parte dopo una brutta discussione. Vi sentite feriti e per tornare ad avere fiducia ci vorrà del tempo.

BILANCIA

Avete bisogno di staccare la mente da tutto per riflettere sui vostri obiettivi. Spegnete il telefono e concentratevi su voi stessi.

SCORPIONE

State dando molto in questo periodo, la fragilità altrui è per voi un luogo fertile per amare. Accorgetevi dei passi che avete fatto.

SAGITTARIO

La maturitò che vi caratterizza vi permetterà di affrontare anche le peggiori delusioni traendone sempre un insegnamento costruttivo.

CAPRICORNO

Con il vostro intuito siete sempre un passo avanti agli altri e riuscite a risolvere un problema ancora prima che manifesti i suoi effetti.

ACQUARIO

Vi siete impegnati con dedizione a raggiungere i vostri traguardi. Ma la vita non è una gara ed è giusto prendersi tempo per rilassarsi.

PESCI

Il vostro entusiasmo coinvolgente vi tornerà utile per risollevare il morale a un a persona cara. Proponetele nuove attività per distrarla.

