Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi domenica 23 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi domenica 23 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE

Non siate troppo duri con voi stessi, avete trascorso una vita a essere bravi e ligi al dovere. Adesso è arrivato il momento di mollare un po’ la presa!

TORO

I pensieri negativi e le preoccupazioni vi stanno distruggendo psicologicamente. Bandite la vostra indecisione e vivete il dono che avete!

GEMELLI

Da sempre avete imparato il senso dell’ironia. Nelle difficoltà vi ha sempre salvato. Oggi sarà d’aiuto a qualcun altro...

CANCRO

Ritrovate il filo della votra storia e fate memoria di ciò che avete vissuto. Vi aiuterà a capire dove state andando, senza averne timore.

LEONE

Sospendete i giudizi affrettati, non vi aiutano certo a vivere con serenità le relazioni. Accogliete la diversità altrui, e vedrete!

VERGINE

Siete sempre in balia di quello che pensano gli altri. Per una volta fate un bell’atto di sano menefreghismo e vivete come volete.

BILANCIA

Acquea gitate per voi che vorreste essere sempre tutti d’un pezzo. Concedetevi di perdere il controllo, almeno per oggi.

SCORPIONE

State dando molto in questo periodo, la fragilità altrui è per voi un luogo fertile per amare. Accorgetevi dei passi che avete fatto.

SAGITTARIO

Per molte persone siete punto di riferimento sicuro. Cercate di essere presenti, ma ricordate che non dipende tutto da voi.

CAPRICORNO

Intenerirvi non è il vostro forte, ma oggi un incontro inaspettato vi addolcirà il cuore. Fate tesoro di questa sensazione e non disperdetela.

ACQUARIO

Le persone attorno a voi si sono fatte l’idea che siate perfetti. Ma si perdono la vostra bellissima umanità, fatta anche di alcuni difetti.

PESCI

Questione di priorità. Non lasciatevi confondere da quello che pensano gli altri. Sapete bene che cosa mettere al primo posto!

