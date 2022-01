Antonella Viola a Mezz'ora in più: "Vita sotto scorta? Complicata, ma cerco di non pesare sui carabinieri" | Video

16 gennaio 2022 a

L'immunologa Antonella Viola ha parlato ospite a Mezz'ora in più, nella puntata di domenica 16 gennaio, della sua situazione sotto scorta dopo le minacce (un proiettile) ricevute dai no vax. "La mia vita sotto scorta? Molto complicata, vuol dire vivere senza libertà - ha affermato -. Mi dispiace tantissimo per i carabinieri che debbono starmi dietro, così cerco di adeguare le mie giornate per non pesare troppo su di loro".

La Viola ha quindi precisato: "Io non mi sono scontrata con i No vax, il motivo per cui sono stata minacciata è perché sostengo che i bambini debbano essere vaccinati - ha spiegato - E questo non posso non dirlo perché andrei contro le mie convinzioni, sarei uno scienziato da eliminare".

La discussione si è spostata poi sull'obbligo vaccinale: "Sono d'accordo, perché di fronte a una pandemia come questa l’unica strada per tornare alla normalità è quello di trasformare questo virus in influenza. Per far questo dobbiamo essere tutti vaccinati, se noi abbiamo delle sacche di centinaia di migliaia di non vaccinati quando il virus circola in inverno, queste persone andranno ad affollare gli ospedali mettendo sotto stress il sistema sanitario. Quindi ci ritroveremo di anno in anno con il problema degli ospedali sotto pressione, del mancato accesso per le altre cure e operazioni e con la necessità di imporre delle restrizioni. L’unico modo per uscirne è proteggerci tutti e a quel punto iniziare una gestione normale di convivenza con il virus", le parole della Viola.

