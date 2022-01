Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi lunedì 17 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

16 gennaio 2022 a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi lunedì 17 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE

Non cercate risposte negli altri. Spesso la cosa migliore da fare è concedersi un po’ di tempo per stare soli e fare chiarezza tra i pensieri.

TORO

Al lavoro vi aspetta una giornata intensa, ma già lo sapevate. Non resta che rimboccarsi le maniche per raggiungere gli obiettivi.

GEMELLI

Siete sempre troppo esigenti e severi con voi stessi. A volte dovreste vivere gli errori con più leggerezza. Nessuno è perfetto.

CANCRO

Una scelta difficile condizionerà la vostra giornata. Se non sapete proprio cosa fare, provate ad ascoltare il consiglio di un amico.

LEONE

Non sempre il fine giustifica i mezzi. Prima di raggiungere uno scopo chiedetevi se il vostro comportamento può ferire chi vi sta vicino.

VERGINE

Anche se non volete ammetterlo, la gelosia, nei confronti di partner o amici, vi sta divorando. Cercate di non darle troppo peso.

BILANCIA

Anche voi non siete infallibili. Se avete fatto un errore non resta che rimboccarvi le maniche e cercare di rimediarvi al più presto.

SCORPIONE

Talvolta basta davvero poco per avere una visione chiara e specifica. Passate un po’ di tempo da soli, con i vostri pensieri.

SAGITTARIO

Oggi vi aspetta una serata più movimentata del solito, grazie alla compagnia di persone che non vedete molto spesso. Approfittatene.

CAPRICORNO

Le discussioni possono essere una buona occasione per risolvere i conflitti. A patto di saper ammettere e riconoscere le proprie colpe.

ACQUARIO

Stanno cambiando i sentimenti nei confronti di qualcuno che conoscete da tempo. Prima di prendere decisioni, però, chiaritevi le idee.

PESCI

Le relazioni migliori si ba- sano sul compromesso. Cercate quindi di rinunciare a qualcosa per venire incontro al vostro partner.

