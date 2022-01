Studenti ripresi mentre fanno sesso a scuola, il video virale arriva a genitori e insegnanti

16 gennaio 2022 a

a

a

Altro che Dad o didattica a distanza. Due studenti di un istituto superiore di Livorno hanno preferito una lezione decisamente ravvicinata, in presenza. In un video diventato immediatamente virale nelle chat scolastiche e non solo, sono immortalati un ragazzo e una ragazza intenti a fare sesso tra le quattro mura della scuola. E' accaduto tutto la mattina di venerdì 14 gennaio, come spiegato dal sito Livorno Today.

I due giovani sono stati appunto travolti da irrefrenabile passione e hanno pensato bene di scaldare il gelido clima di gennaio appartandosi e abbandonandosi a un fugace rapporto sessuale. Hanno però scelto una location rischiosa e decisamente incauta: non paghi di farlo nell'istituto, circondati da altri studenti, professori e bidelli, i due giovanissimi amanti hanno deciso di piazzarsi proprio davanti a una finestra.

Giornalista si finge escort minorenne e pubblica annuncio per il sesso. Decine di telefonate. Il cliente smascherato | Video

Così dall'esterno qualche curioso che per caso ha alzato il naso e guardato in direzione dell'ultimo piano, è riuscito a scorgere le sagome dei due, in atteggiamenti inequivocabili. E come sempre più spesso accade, il terzo incomodo ha girato il video girandolo in rete alle proprie conoscenze. Il filmato del rapporto clandestino è arrivato in qualche modo ad alcuni genitori e agli insegnanti, che hanno subito informato la dirigenza scolastica per prendere i provvedimenti necessari e anche per tutelare i diretti interessati, minorenni. Un episodio sicuramente increscioso, ma che richiede ovviamente la tutela per minorenni finiti nel calderone dei video nelle chat.

Sesso con i minorenni adescati sui social, arrestata insegnante delle elementari con il nickname Zia Martina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.