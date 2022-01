Scuola, Bianchi sulla riapertura a Radio24: "Il disastro che ci doveva essere non c'è stato"

16 gennaio 2022 a

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi è intervenuto a Radio24 sulla riapertura delle scuole. "Il famoso disastro che ci doveva essere con la riapertura della scuola dopo le vacanze natalizie non c’è stato, ci sono stati problemi molti differenziati zona per zona. Siamo arrivati con un carico di contagi presi nelle tre settimana prima quando la scuola era chiusa, e quindi è chiaro che questo ha avuto effetti differenziati. Però la scuola ha riaperto. E la cosa importante è che maturasse in tutti il principio che essa è un elemento fondante della società. Quindi non è che prima chiude la scuola e poi viene tutto il resto", ha affermato Bianchi che ha poi aggiunto: "I presidi hanno affrontato i problemi che si sono verificati con grandissima responsabilità".

Il ministro ha quindi proseguito: "Stiamo ragionando per semplificare la certificazione per il rientro a scuola dopo il Covid", una volta raggiunta la negatività. "Quello che è stato evidente in questa settimana che nella stragrande parte del Paese non solo si è tornati a scuola, ma si è ritrovato il valore della scuola in presenza", ha ribadito Bianchi.

E ancora: "Io non faccio guerre di religione contro la Dad: questa funziona se è parte integrante di un progetto didattico, non se è l’alternativa o il surrogato della scuola - ha sottolineato il Ministro a Radio24 -. Abbiamo ripristinato questo principio della scuola in presenza, come comunità, come diritto e dall’altra parte abbiamo verificato la possibilità anche di utilizzare strumenti a distanza come parte integrante e integrativa di un progetto didattico".

