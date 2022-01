Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi domenica 16 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

15 gennaio 2022 a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi domenica 16 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE

I segreti non aiutano la serenità di coppia, nemmeno quelli a fin di bene: dovete trovare il coraggio di dire sempre la verità a chi vi è accanto.

TORO

La giornata inizia nel migliore dei modi, soprattutto grazie a una telefonata inaspettata. Cercate di godere delle belle notizie.

GEMELLI

L’esercizio fisico vi aiuta a gestire meglio la tensione, ma anche il relax è un ottimo alleato, soprattutto se siete a contatto con la natura.

CANCRO

Incontri interessanti aspettano i single: non abbiate paura di lasciarvi andare a nuove conoscenze. Potrebbe essere la volta giusta.

LEONE

Non limitatevi a sognare l’amore: cercate di raggiungerlo. Apritevi a nuovi incontri ed emozioni senza pensare agli aspetti negativi.

VERGINE

Avete voglia di una gita fuori porta: organizzate una giornata di divertimento per due, ma non dimenticate il romanticismo.

BILANCIA

Smettete di litigare col partner per tutto. Ci sono cose importanti e cose che proprio non lo sono. Scegliete bene le vostre battaglie!

SCORPIONE

Vi sentite annoiati e avete poca voglia di uscire. Perché non cercate di fare qualcosa di nuovo fuori dalla solita routine quotidiana?

SAGITTARIO

Il benesseren on deriva solo dalla salute fisica, dipende anche dallo spirito. Nutritelo con qual- che lettura o un film appassionante!

CAPRICORNO

Ultimamente avete dedicato poca attenzione alla persona che amate. Organizzate una serata divertente e fatela sentire protagonista.

ACQUARIO

Forse non siete stati molto bene in questi giorni e accusate un po’ di stanchezza. Cercate di riposare e ritroverete nuove energie!

PESCI

Da quanto tempo non passate una bella serata con gli amici di sempre? Stasera potrebbe essere il momento di divertirsi con loro.

