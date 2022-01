Bollette energia e gas sempre più care, la Lega insiste: "Serve scostamento e nucleare pulito"

15 gennaio 2022 a

a

a

Il tema dei rincari delle bollette di energia e gas è al centro anche della discussione politica. "Anche oggi i prezzi medi di energia elettrica e gas continuano la loro ascesa: il prezzo unico nazionale di un megawattora di elettricità è di poco inferiore ai duecentoventi euro, valore enorme se si considera che il prezzo medio giornaliero del 2021, si attestava a poco più di centoventicinque euro", ha affermato in una nota il senatore della Lega Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia del partito.

Aumenti metano ed energia, i gestori delle piscine chiedono aiuto anche ai Comuni

"E' una realtà drammatica ed impietosa se paragonata ai prezzi pagati lo scorso anno dalla Germania (96,85) e dalla Francia (109,18). E il quadro peggiora - ha aggiunto Arrigoni - se si analizzano i dati relativi al gas: il costo di un megawattora in questi giorni è vicino ai novanta euro, di gran lunga superiore rispetto ai venticinque euro di prezzo medio del precedente anno termico di riferimento ottobre 2020-settembre 2021".

I senatori del Movimento 5 Stelle: "Il governo aiuti imprese e famiglie sull'aumento delle bollette"

Arrigoni ha quindi concluso: "Nonostante una timida tregua durante le vacanze natalizie, i rincari energetici dimostrano la loro natura strutturale e non congiunturale: per questo è urgente un intervento di scostamento di bilancio sul caro prezzi che sostenga famiglie e imprese, così come rimane necessario ragionare senza pregiudizi o ideologismi sul nucleare di ultima generazione, consentendo di mettere in sicurezza il Paese dal rischio di futuri ed imprevedibili tsunami energetici", conclude la nota.

Salvini: "Sul Quirinale nessun veto su Berlusconi. E' giusto che il centrodestra faccia la sua proposta, il centrosinistra decide da trent'anni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.