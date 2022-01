Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi sabato 15 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

14 gennaio 2022 a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi sabato 15 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE

Non siete fatti per i drammi sentimentali, ma se non sarete più chiari con il partner rischierete di trovarvi a discutere anche per inezie.

TORO

Non lasciate che la vostra timidezza prenda il sopravvento. Se qualcuno vi interessa, dovreste trovare il modo per dichiararvi...

GEMELLI

Il romanticismo non è ilvostro forte, ma almeno stasera provate a sorprendere chi amate, magari organizzando un dolce incontro.

CANCRO

La solitudine non vi spaventa, ma a volte anche voi avete bisogno di un po’ di coccole. Non allontanate chi è intenzionato a darvi affetto.

LEONE

La vostra simpatia vi renderà brillanti agli occhi dei più, ma vi attirerà anche qualche invidia. Fate una selezione delle vostre amicizie.

VERGINE

Sia che siate single sia che siate in coppia, dovrete essere audaci. Prendere l’iniziativa aiuterà anche la vostra autostima.

BILANCIA

Non prendete delle decisioni affrettate in questa giornata. Dovrete riflettere attentamente insie- me alle persone che vi sono più vicine.

SCORPIONE

Ultimamente c’è qualche dissapore di troppo con il partner. La magia di un tempo sembra svanita. Sta a voi far sì che sia solo un momento no.

SAGITTARIO

Qualcuno vi ha offerto un prezioso aiuto, ma voi siete troppo orgogliosi per accettarlo. Fareste però meglio a cambiare idea.

CAPRICORNO

Il rapporto con il partner va a gonfie vele. Vi dedicate attenzioni continue e andate d’amore e d’accordo. Godetevi questa felicità.

ACQUARIO

Ora che siete molto più positivi nei confronti della vita e delle nuove esperienze, potete finalmente dedicarvi a quello che più vi piace.

PESCI

Oggi avete soltanto voglia di stare a casa e riposarvi. Non sentitevi quindi in dovere di unirvi ai vostri amici. Rilassatevi da soli.

