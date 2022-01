Covid, nuovi casi in calo ma altro record di morti in un giorno: 313. Tasso di positività stabile al 16,5%

12 gennaio 2022 a

Un altro triste record. E' quello legato al numero di morti per Covid nel consueto bollettino diramato dal Ministero della Salute mercoledì 12 gennaio. Leggermente in calo i contagi, 196.224 nuovi casi nelle ultime 24 ore rispetto ai 220.532 di martedì 11: sono stati 313 i decessi, per un totale di 139.872 sempre dall’inizio della pandemia.

I tamponi effettuati in più rispetto al giorno precedente sono 1.190.567 con un tasso di positività del 16,5%. Gli attualmente positivi sono 2.222.060. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.669, 8 in meno di martedì 11. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.309, 242 in più rispetto alle ultime 24 ore.

I dimessi e guariti sono 108.198, per un totale di 5.609.136 dall’inizio dell'emergenza. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (41.050), Campania (27.034) e Veneto (19.811).

