Oroscopo del Corriere, le previsioni di oggi mercoledì 12 gennaio 2022: tutti i segni su amore, salute e soldi

11 gennaio 2022 a

a

a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi mercoledì 12 gennaio 2022 su amore, salute e soldi. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE

La tranquillità è la vostra dote più importante. Se saprete reggere alle pressioni sul lavoro vi aspettano grandi successi professionali.

TORO

Belle notizie all’orizzonte. I vostri sforzi stanno per essere ripagati, sia sul lavoro che nella vita familiare e con il partner.

GEMELLI

L’aiuto di un amico risolverà per il meglio una situazione difficile da sbrogliare da soli: fate il possibile per ripagare il favore.

Stefano De Martino, dopo il figlio Santiago con Belen la storia con Gilda D'Ambrosio

CANCRO

Dopo tanta sfortuna, oggi avrete finalmente un buon segno dalle stelle. Tutto vi sembrerà di nuovo in discesa, regalandovi un po’ di serenità.

LEONE

La vostra vita privata sta andando a gonfie vele in questo inizio anno e siete davvero felici col partner: forse è il momento di un passo importante.

VERGINE

La settimana sta proseguendo bene. Cercate di non rivinare tutto con il vostro atteggiamento negativo. Bene anche in amore.

BILANCIA

Essere troppo umorali rischia di crearvi problemi. Meglio trovare un equilibrio con cui relazionarvi con gli altri in modo costruttivo.

SCORPIONE

Giudicare gli altri non è mai una buona idea. Specialmente se non si conoscono bene le persone. Meglio piuttosto cercare di capirle.

SAGITTARIO

Cercate di essere un po’ più altruisti col partner. Se ci pensate attentamente vi ha accontentati molte più olte di quante immaginate!

Berlusconi al Quirinale, la sinistra torna al revival anti Cav che gli elettori hanno sempre respinto

CAPRICORNO

Se siete sempre in compagnia ma vi sentite soli, forse avete scelto le persone sbagliate. Per fortuna sapete di chi vi potreste fidare.

ACQUARIO

Insistere troppo in un rapporto di coppia in cui non credete più è controproducente. E' tempo di fare una serie riflessione personale.

PESCI

Oggi è arrivato il momento di prendere una decisione. Da troppo tempo state posticipando una scelta che potrebbe essere decisiva per la vostra vita.

Centinaia di messaggi di cordoglio da tutto il mondo per la morte di David Sassoli. Mattarella: "La sua scomparsa apre un vuoto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.