Deltacron, allarme rientrato? "Errore di laboratorio". Per il biologo Bucci è "scomparsa"

Allarme forse rientrato sulla variante Deltacron, il mix tra Delta e Omicron che sembrava potesse essere stato scoperto nei giorni scorsi da alcuni ricercatori ciprioti. "Hanno ritirato le sequenze che avevano depositato, perché vi è necessità di ulteriori accertamenti", ha sottolineato Enrico Bucci, biologo della Temple University di Philadelphia.

"Perché gli scienziati cercano le agenzie di stampa prima dei loro colleghi - ha chiesto lo scienziato in un post su Facebook dal titolo La scomparsa di Deltacron - quando si tratta di annunciare risultati di potenziale impatto sociale?". Sempre sui social è intervenuto il virologo Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta: "Deltacron sembra essere un artefatto di laboratorio, come spiegato da diversi virologi (veri) nelle ultime 48 ore", ha scritto in un approfondimento tecnico su quelle che definisce le varianti sorelle di Omicron, la BA.2/B.1.1.529.2 e la BA.3/B.1.1.529.3. "Da un punto di vista della biologia strutturale virale - ha evidenziato - non c’è nessun motivo di pensare che queste due sub-varianti di Omicron siano più patogeniche della Omicron originale".

Lo stesso Silvestri ha quindi utilizzato stavolta un po' di ironia sul tema: "Onde evitare che il gruppo apocalisse si deprima troppo di fronte a queste buone notizie, si ritiene importante precisare che: moriremo comunque tutti; nessuno uscirà vivo di qui; nessuno può escludere a priori l’emergenza di nuove e più cattive varianti di Sars-CoV-2 (come del resto nessuno può escludere a priori che un asteroide distrugga il nostro pianeta nei prossimi mesi). Perdonatemi se oggi la prendo un po' a ridere - ha concluso lo scienziato - ma trovo buffo che, proprio mentre anche i più funerei dei funerei si stanno convincendo che Omicron causa una malattia in genere più lieve, parta subito la psicosi da nuove varianti".

