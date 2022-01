Oroscopo del Corriere, tutti i segni zodiacali su amore salute e soldi: le previsioni di oggi martedì 11 gennaio 2022

10 gennaio 2022 a

L'Oroscopo del Corriere per tutti i segni zodiacali. Le previsioni di oggi martedì 11 gennaio 2022 su amore, salute e soldi.

ARIETE

Dovete lavorare maggiormente sul coraggio per riuscire a confessare i vostri sentimenti a quella persona speciale. Parlatele col cuore in mano.

TORO

Oggi potreste conoscere persone nuove e interessanti: in questo modo potrete arricchirvi a livello sia umano che professionale.

GEMELLI

Discussioni delicate su argomenti spinosi potrebbero scatenare qualche malumore in famiglia, quindi fate attenzione a cosa dite.

CANCRO

Vi attende una bella giornata, in cui saprete entrare in sintonia con il prossimo senza alcuna fatica. Occhio solo a non strafare.

LEONE

State pensando un po’ troppo in questi ultimi giorni, non credete? Lasciatevi guidare anche dal cuore, solo lui conosce i vostri veri desideri.

VERGINE

Nemmeno il freddo dell’inverno riuscirebbe a spegnere il fuoco che oggi sentite di avere dentro. State solamente attenti a non scottarvi.

BILANCIA

Da veri amanti delle stelle, non rinunciate a scrutare il cielo di queste fredde notti. Stasera la luna vi svelerà un segreto...

SCORPIONE

Vi state dedicando solo alla sfera sentimentale ma non vedete i frutti sperati? Trovate altre fonti per nutrire lo spirito, non ve ne pentirete.

SAGITTARIO

La vostra pigrizia cronica vi sta impedendo di fare tante delle cose che dovreste per prendervi cura di voi. è il momento di cambiare.

CAPRICORNO

Un giorno troverete la persona che saprà infiammarvi il cuore, ma per ora è il momento di compiere passi per voi stessi! Fatelo con cura.

ACQUARIO

State portando sulle spalle un carico importante - fin troppo, si potrebbe dire - forse dovreste trovare qualcuno con cui parlarne.

PESCI

Il sole vi splende dentro, dovete solo avere l’accortezza di aprirvi alle relazioni. A volte tendete a chiudervi in voi stessi e allora si fa buio...



