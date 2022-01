Riapertura scuole, Bianchi al Tg3: "Siamo preoccupati ma pronti, possibilità che manchi personale"

09 gennaio 2022 a

Alla vigilia della riapertura delle scuole dopo le festività natalizie il ministro Patrizio Bianchi è intervenuto al Tg3. "La scuola è pronta, l’ha spiegato bene il commissario Figliuolo e tutti quelli che già da venerdì sono tornati in classe. Sicuramente siamo preoccupati, come tutti. Però abbiamo fatto un disposto come governo, approvato all’unanimità, che dà anche delle regole chiare per quelle situazioni precise e puntuali che richiedono anche la distanza. Però in principio di base si torna a scuola domani, lunedì 10 gennaio", ha affermato il Ministro.

Bianchi ha quindi aggiunto: "Sicuramente esiste la possibilità che manchi del personale, noi abbiamo dato 400 milioni per la proroga dell’organico Covid nelle scuole. Anche in passato dopo le feste di Natale ci sono state malattie - ha sottolineato -, ma si affronta la situazione insieme con la volontà di tutti di riprendere la scuola".

